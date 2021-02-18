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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوفيري حكما لديربي ميلانو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم تعيين الحكم دانييلي دوفيري لقيادة مباراة ديربي ميلانو يوم الأحد بين الانتر وميلان على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الـ23 من الدوري الايطالي.
ويحتل الانتر صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ميلان، بعد خسارة الأخير أمام سبيزيا 2-0 في الجولة الماضية، وفوز النيراتزوري على لاتسيو 3-1.
وستكون المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعد فوز ميلان في الذهاب 2-1، وتقابلا في ربع نهائي كأس إيطاليا، وإستطاع الانتر أن يفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.