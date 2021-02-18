اخبار الرياضه

دوفيري حكما لديربي ميلانو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوفيري حكما لديربي ميلانو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم تعيين الحكم ​دانييلي دوفيري​ لقيادة مباراة ديربي ​ميلان​و يوم الأحد بين ​الانتر​ وميلان على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الـ23 من ​الدوري الايطالي​.

ويحتل الانتر صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ميلان، بعد خسارة الأخير أمام سبيزيا 2-0 في الجولة الماضية، وفوز النيراتزوري على لاتسيو 3-1.

وستكون المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعد فوز ميلان في الذهاب 2-1، وتقابلا في ربع نهائي كأس إيطاليا، وإستطاع الانتر أن يفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا