دوفيري حكما لديربي ميلانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم تعيين الحكم ​دانييلي دوفيري​ لقيادة مباراة ديربي ​ميلان​و يوم الأحد بين ​الانتر​ وميلان على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الـ23 من ​الدوري الايطالي​.



ويحتل الانتر صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ميلان، بعد خسارة الأخير أمام سبيزيا 2-0 في الجولة الماضية، وفوز النيراتزوري على لاتسيو 3-1.

وستكون المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعد فوز ميلان في الذهاب 2-1، وتقابلا في ربع نهائي كأس إيطاليا، وإستطاع الانتر أن يفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.