كومان مستمر مع البايرن خلال الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب كينغسلي ​كومان​ يعتقد أن مستقبله القريب هو في ​بايرن ميونيخ​ على الرغم من التقارير الواردة بأن مانشستر يونايتد يستعد لعرض مذهل بقيمة 260 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.



وقد تبقى على عقد اللاعب الفرنسي الدولي، الذي سجل ستة أهداف مع متصدر البوندسليغا حتى الآن هذا الموسم، عامين ونصف آخر في ملعب أليانز أرينا.

لم تجر أي مناقشات بين بايرن ميونيخ وكومان في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، يعتقد كومان أن خطوته التالية ستكون لأحد أفضل الأندية في الدوري الإنكليزي الممتاز.