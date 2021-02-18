وكيله: بايل يحب ريال مدريد لكن..

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

أكد جوناثان بارنيت، وكيل الويلزي غاريث ​بايل​ جناح توتنهام المعار من ​ريال مدريد​، أنه لا توجد مشكلة في عودة الويلزي إلى النادي الملكي.



وقال بارنيت في تصريحات صحفية:" لا توجد مشكلة في عودة بايل إلى ريال مدريد".

وأضاف:" اللاعب يحب النادي الاسباني، لكنني لا أعتقد أن زين الدين زيدان يحبه".

وأشار:" مشجعو الميرينغي سيدركون مدى حماقتهم مع الويلزي بعدما حدث خلال الفترة الماضية".

واختتم:" عليهم شكر اللاعب على كل ما حققه للنادي خلال فترة تواجده، لأن هذا الوضع سخيف بحجم لاعب حقق العديد من الإنجازات للفريق".