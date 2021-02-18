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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيله: بايل يحب ريال مدريد لكن.. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
أكد جوناثان بارنيت، وكيل الويلزي غاريث بايل جناح توتنهام المعار من ريال مدريد، أنه لا توجد مشكلة في عودة الويلزي إلى النادي الملكي.
وقال بارنيت في تصريحات صحفية:" لا توجد مشكلة في عودة بايل إلى ريال مدريد".
وأضاف:" اللاعب يحب النادي الاسباني، لكنني لا أعتقد أن زين الدين زيدان يحبه".
وأشار:" مشجعو الميرينغي سيدركون مدى حماقتهم مع الويلزي بعدما حدث خلال الفترة الماضية".
واختتم:" عليهم شكر اللاعب على كل ما حققه للنادي خلال فترة تواجده، لأن هذا الوضع سخيف بحجم لاعب حقق العديد من الإنجازات للفريق".