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ضربة موجعة لخط دفاع لاتسيو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربة موجعة لخط دفاع لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

أفاد موقع غول الايطالي أن مدافع نادي ​لاتسيو​ ​ستيفان رادو​ Stefan Radu قد خضع لعملية جراحية في قدمه بعد الاصابة التي شعر بها قبل مواجهة الانتر ولاتسيو يوم الأحد في ​الدوري الايطالي​.

وأشار الموقع إلى أن رادو سوف يغيب عن الفريق حوالي شهر.

وبهذه الاصابة سيغيب رادو عن مواجهة الذهاب أمام بايرن ميونيخ في الدور الـ16 من مسابقة دوري ابطال أوروبا والتي ستقام يوم الثلاثاء على ملعب الأولمبيكو، على أن يحاول العودة قبل مواجهة الاياب في ملعب أليانز أرينا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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