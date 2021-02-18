ضربة موجعة لخط دفاع لاتسيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

أفاد موقع غول الايطالي أن مدافع نادي ​لاتسيو​ ​ستيفان رادو​ Stefan Radu قد خضع لعملية جراحية في قدمه بعد الاصابة التي شعر بها قبل مواجهة الانتر ولاتسيو يوم الأحد في ​الدوري الايطالي​.



وأشار الموقع إلى أن رادو سوف يغيب عن الفريق حوالي شهر.

وبهذه الاصابة سيغيب رادو عن مواجهة الذهاب أمام بايرن ميونيخ في الدور الـ16 من مسابقة دوري ابطال أوروبا والتي ستقام يوم الثلاثاء على ملعب الأولمبيكو، على أن يحاول العودة قبل مواجهة الاياب في ملعب أليانز أرينا.