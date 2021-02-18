محرز: نحن لا نلعب من أجل تحقيق الارقام القياسية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

تحدث لاعب ​فريق مانشستر سيتي الانكليزي​، الدولي الجزائري رياض محرز عن نتائج الفريق الجيدة في الاونة الاخيرة بعد تخطي ​ايفرتون​ وتوسيع الفارق في الصدارة.



وقال رياض محرز عن تحقيق الأرقام القياسية :"نحن لا نلعب من أجل تحقيق الارقام القياسية. نحاول التركيز في كل مباراة، ونحاول الفوز، وبالطبع عندما تستمر في الفوز، تحقق الأرقام القياسية،والأهم هو الفوز بالمباراة القادمة، والتركيز على كل مباراة مثل المبارة الأخيرة ".

واضاف محرز عن فودي :"فيل ينمو ويلعب بشكل أكثر ، والجميع يلعب بشكل جيد للغاية ويحسن مستوى الفريق ونحن جميعًا نساند بعضنا البعض. نحن في لحظة جيدة ، ولكن علينا أن نحافظ على تركيزنا ونبقي أقدامنا على الأرض ونواصل العمل ".

وتابع محرز :"نحن في زخم جيد، نحن بحاجة إلى مواكبة ذلك، ونستمر كما نحن. نلعب بشكل جيد للغاية ، ونحرز الأهداف ، وتستقبل شباكنا القليل. هذا هو الأهم ".

وختم محرز :"بالطبع ، عندما يعود ​دي بروين​ و​اغويرو​ ، فهذا يحسن الفريق ومستوى الفريق. نحن بحاجة إلى الجميع لتحقيق الأشياء ، إنه شيء جيد جدًا ".