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اودوي: أريد أن أكون اللاعب الذي تخشاه الفرق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

أعرب اللاعب كالوم هودسون ​أودوي​ عن اعتقاده بأنه على الرغم من مطالبته بملء دور الظهير تحت قيادة توماس توخيل، إلا أنه يجب أن يتطلع إلى تسجيل الأهدف أو المساعدة في كل مباراة يلعبها مع ​​.

وقال أودوي: "من الواضح أن دوري أصعب بكثير ومن الصعب تحقيق الأهداف. تريد أن تكون ذلك اللاعب الذي يخشاه كل فريق. إنك تساعد الفريق على الفوز، لذا فإنني أنظر إلى الأمر على هذا النحو".

وأضاف: "إذا تمكنت من الحصول على هدف في مباراة واحدة، ثم ربما في المباراة التالية أحصل على تمريرة حاسمة، فهذا مفيد لجميع الجوانب. أريد أن أكون أحد هؤلاء اللاعبين الذين سيسجلون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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