شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة ADQ» تعلن عن شراكتين رسميتين مع اتحاد الكرة و«الإمارات للدراجات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، عن عقد شراكتين مع اثنتين من المؤسسات الرياضية الرائدة في الإمارات، تمتد كل منهما لمدة ثلاث سنوات. حيث ستقدم «القابضة» (ADQ) الرعاية لاتحاد الإمارات لكرة القدم بما في ذلك المنتخبات الوطنية الإماراتية لكرة القدم وكأس رئيس الدولة والدوري الإماراتي للدرجة الأولى والثانية. كما سترعى «القابضة» (ADQ) فريق الإمارات للدراجات الهوائية، الفريق الرياضي المحترف الأول والوحيد في الدولة المشارك في سباقات الجولة العالمية.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في «القابضة» (ADQ) بالقول: «نعمل على تحقيق القيمة في «القابضة» (ADQ) من خلال الاستثمار والتطوير والالتزام بثقافة قائمة على الأداء، وتعد ثقتنا بمبدأ الأداء المتميز والتطور المستمر ركيزة منصة الرعاية التي أنشأناها، كما ستوفر لنا شراكاتنا الجديدة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وفريق الإمارات للدراجات الهوائية فرصاً للتواصل مع أكثر من 70 ألف موظف في «القابضة» (ADQ) ومحفظة الشركات التابعة لنا وتتيح تقديم مزيد من الدعم للمجتمع المحلي».

وقال محمد هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «نفخر بأداء منتخباتنا الوطنية كافة، حيث يعدّ الدعم من شركات رائدة مثل «القابضة» (ADQ) ضرورياً لمساعدة فرقنا على تحقيق إنجازات كبرى من خلال تطوير المهارات وتوفير برامج إعداد عالية المستوى. سنعمل معاً وسنستفيد من نقاط قوتنا المشتركة لتعزيز إنجازات دولتنا وتحديد معيار جديد لتوفير أجواء مميزة لأفراد المجتمع».

وقال ماورو جيانيتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي لفريق الإمارات للدراجات الهوائية: «الترحيب بـ «القابضة» (ADQ) كشريك رسمي للفريق يعكس سعينا المستمر نحو التميز والأداء العالي، حيث تتطلب المنافسة ضمن أعلى المستويات القوة والمرونة والالتزام الدؤوب وهو ما يمثل جوهر شراكتنا. كما تدفعنا هذه الفرصة لمواصلة النجاحات التي حققناها ورفع القدرة التنافسية لدولة الإمارات في مجال رياضة ركوب الدراجات».