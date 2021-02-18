شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رابعة في صفوف بايرن ميونخ بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، الخميس، إصابة مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار، بفيروس كورونا، موضحاً أنه الآن في الحجر الصحي.

وقال بطل «البوندسليجا» في الأعوام الثمانية الأخيرة في بيان مقتضب بشأن الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عاماً، والذي من المحتمل أن يغيب عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي الثلاثاء المقبل: «إنه في حالة جيدة».

وبات بافار، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا عام 2018، رابع لاعب في صفوف النادي البافاري يصاب بفيروس «كوفيد-19».

وأصيب لاعبا الوسط الإسباني خافي مارتينيس (32 عاماً)، وليون جوريتسكا (26 عاماً) في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما منعهما من المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي توج بايرن بلقبها على حساب تايجريس الكسيكي (1-0).

كما أصيب الجناح توماس مولر (31 عاماً) قبل يوم واحد من المباراة النهائية لمونديال الأندية، على الرغم من البروتوكول الصحي الصارم جداً في البطولة، وهو لا يزال في الحجر الصحي.