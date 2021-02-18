شكرا لقرائتكم خبر عن عمر آل علي يحصد لقب بطولة مسبار الأمل للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج لقب بطولة الشطرنج الخاطف الدولية (مسبار الأمل) التي نظمها نادي العين للشطرنج والثقافة السبت الماضي احتفالاً بوصول مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ .

وكان عمر قد حصل على 22 نقطة من أصل 26 جولة لعبها بواقع 22 انتصاراً و 4 تعادلات من دون أي خسارة متقدماً على صاحب المركز الثاني الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني والحاصل على 19 نقطة وعلى صاحب المركز الثالث الدولي الفلبيني مارلون بيدارسوف والحاصل على 16.5 نقطة. وكانت البطولة انطلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء السبت بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة يمثلون 24 دولة.

وعبّر عمر نعمان آل علي الحاصل على لقب البطولة والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن سعادته بإحرازه لقب البطولة بمشاركة عدد كبير من الأساتذة واللاعبين الدوليين، وخاصة أن البطولة أدرجت تحت مسمى مسبار الأمل الذي يعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، قفزت من خلاله الإمارات فوق المستحيل محققةً إنجازاً علمياً مهماً، ووصف ما تحقق بأنه عنوان للتقدم والرقي الذي تعيشه الدولة بفضل القيادة الرشيدة التي تضع دوماً نصب أعينها التفوق والنجاح.