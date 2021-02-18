بطولة أستراليا: ديوكوفيتش يوقف مفاجأة كاراتسيف

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ملبورن: تحرّر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا من الآلام في عضلات بطنه واوقف بسهولة مفاجأة الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 114 عالميا 6 3 و6 4 و6 2، ليبلغ النهائي التاسع في بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب الخميس.

ويبحث "نولي" عن رفع ألقابه في البطولات الكبرى الى 18 وتضييق الخناق على الثنائي الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

وقال ديوكوفيتش "لم أشعر بهذه الحالة طوال البطولة، لم أواجه أية أوجاع، هذه أفضل مبارياتي حتى الآن. تحقق في اللحظة المناسبة".

ويلتقي الصربي البالغ 33 عاما والباحث عن لقبه التاسع في ملبورن، في النهائي المقرر الاحد الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف الرابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس الجمعة.

وعن أفضليته في النهائي، أوضح "ليست لدي أية افضلية. على صعيد المستوى، يقدّم مدفيديف أفضل اداء ربما في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر"، مشيرا الى انه سيتناول الفشار عند مشاهدة مواجهتهما المرتقبة "تكون مواجهتهما قوية دوما. ساشتري الفشار للاستمتاع".