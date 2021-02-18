شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الفن والرياضة فى مباراة ودية فى عز البرد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الجو البارد لم يمنع نجوم ومشاهير الفن من لقاء أصدقاءهم من نجوم كرة القدم خلال مباراة لعبوها سوياً أمس، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها هؤلاء النجوم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، ومنهم عميد لاعبى العالم أحمد حسن الذى نشر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام صوراً له مع حسام الغالى وسيد معوض، ومن الفنانين ظهر الفنان احمد السعدنى، وأحمد فهمى، بالإضافة إلى مصطفى خاطر.



نجوم الفن والرياضة وأصدقاءهم

من ناحية أخرى تمنى حسام غالى، قائد فريق الاهلي ومنتخب مصر السابق فوز القلعة الحمراء، ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وحصد البطولة للمرة العاشرة، وأن يلتقى في المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي الزمالك، مثل الموسم الماضى، وحقق الفريق الأحمر الفوز بثنائية مقابل هدف.

وقال حسام غالى، خلال تصريحات مؤخراً لموقع الكاف الخاص ببطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، أن طاهر محمد طاهر، لاعب فريق الأهلي، سوف يكون له دور كبير داخل الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة؛ بسبب الأداء المتميز الذى يقدمه في المباريات التي يشارك بها.



مشاهير الفن مع مشاهير الرياضة

وأشار حسام غالى إلى أن الفريق الذى يفضّل اللعب أمامه خلال تواجده في النادى الاهلى هو الترجي التونسي، والمباراة المفضلة لديه مباراة النهائي الافريقى عام 2012 أمام الفريق التونسى، والتتويج بالبطولة بملعب رادس في تونس.



مشاهير الفن والرياضة

كما كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول سيتواجد في معسكر الفراعنة المقبل المقرر له نهاية مارس و يتخلله مباراتين أمام جزر القمر وتوجو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، وذلك أثناء حلوله ضيفاً داخل مقر الخليج 365.