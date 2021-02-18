شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب خفيف للأساسيين وزيادة الحمل التدريبي للبدلاء في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا بشكل طبيعي.
فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات قوية تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.
وحرص باتشيكو على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وطالبهم ببذل أقصى جهدهم في التدريبات، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.
كما يحصل اللاعبون اليوم على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الإفريقية، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ويسافر فريق الزمالك الي السنغال بعد غد السبت علي متن طائرة خاصة توفيرا للراحة وتجنب ارهاق اللاعبين من السفر.
من ناحية اخري، يجرى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تغييرات في تشكيل الفريق في مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها 23 فبراير الجارى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.
وكشف مصدر داخل الفريق ان باتشيكو غير راضي عن أداء بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، بخلاف ظهور عدد من اللاعبين بمستوى ضعيف في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت امس في الجولة الـ 13 للدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
وقال المصدر ان باتشيكو يدرس الدفع بكل من فرجاني ساسي واشرف بن شرقي التشكيل الأساسي لمباراة تونجيث بعد تألقهما في المباريات الأخيرة فيما لم يستقر علي اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التشكيل وان كان الأقرب هو احمد سيد زيزو ومحمود علاء وشيكابالا.اللاعبين بمستوى ضعيف في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت امس في الجولة الـ 13 للدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.