شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب خفيف للأساسيين وزيادة الحمل التدريبي للبدلاء في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا بشكل طبيعي.

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات قوية تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وحرص باتشيكو على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وطالبهم ببذل أقصى جهدهم في التدريبات، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.

ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد وذلك قبل السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.