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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 18 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،أجايى أساسى فى تشكيل الأهلى ضد سيمبا بعد تألقه أمام المريخ ، عبد الله بكرى يوافق على الانضمام للزمالك فى الصيف .
عبد الله بكرى يوافق على الانضمام للزمالك فى الصيف
وافق عبد الله بكرى مدافع فريق بيراميدزعلي الانتقال لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل بعض مسئولي الأبيض في مفاوضات شفوية مع اللاعب الذي أبدي ترحيبه بارتداء تي شيرت الزمالك.
أجايى أساسى فى تشكيل الأهلى ضد سيمبا بعد تألقه أمام المريخ
يستمر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلي في منح فرصة المشاركة الأساسية للنيجيرى جونيور أجايى جناح الفريق الأحمر فى مباراته القادمة ضد سيمبا التنزاني في المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
عبد الله جمعة ينفى إساءة أخيه صالح للدراويش: إحنا من عيلة إسمعلاوية
حرص عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك على نفى إساءة أخيه صالح إلى جماهير الاسماعيلى بالسخرية منهم عبر حساب متداول له على فيس بوك، ونفى الأمر تماماً من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب : "البيدج دى مش بتاعت صالح، وبعتذر لجمهور الاسماعيلى، واحنا في الأساس من عيلة اسماعيلاوية، وكل الاحترام والتقدير للنادى الاسماعيلى العريق".
علم ”الخليج 365”، أن نجل محمود الونش مدافع نادي الزمالك، يخضع حاليا لعملية اللوز واللحمية بأحد المستشفيات، حيث حصل الونش على إذن من الجهاز الفني بالتواجد مع نجله خلال خضوعه للعملية الجراحية.
بدء توافد بعثات الدول المشاركة فى بطولة أفريقيا لشباب الطائرة اليوم
كشف هانى فكرى مدير البطولة الأفريقية لشباب الكرة الطائرة التى ستسضيفها مصر بدءا من يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة على بدء توافد بعثات الدول المشاركة على مدار اليوم بوصول المغرب والكاميرون تباعا على أن تصل الكونغو الديمقراطية بعد منتصف الليل.
إصابة محمد خليفة لاعب أسوان بكسر فى الترقوة وخضوعه لجراحة عاجلة
كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بفريق أسوان عن إصابة محمد خليفة لاعب الفريق بكسر فى الترقوة ويستعد اللاعب للخضوع إلى عملية جراحية، حيث من المنتظر أن يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف للعلاج، وذلك بعد تعرضه للإصابة فى مباراة أسوان والمقاولون بالدورى العام والتى أقيمت أمس وانتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.