7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

عبد الله جمعة ينفى إساءة أخيه صالح للدراويش: إحنا من عيلة إسمعلاوية

حرص عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك على نفى إساءة أخيه صالح إلى جماهير الاسماعيلى بالسخرية منهم عبر حساب متداول له على فيس بوك، ونفى الأمر تماماً من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب : "البيدج دى مش بتاعت صالح، وبعتذر لجمهور الاسماعيلى، واحنا في الأساس من عيلة اسماعيلاوية، وكل الاحترام والتقدير للنادى الاسماعيلى العريق".

علم ”الخليج 365”، أن نجل محمود الونش مدافع نادي الزمالك، يخضع حاليا لعملية اللوز واللحمية بأحد المستشفيات، حيث حصل الونش على إذن من الجهاز الفني بالتواجد مع نجله خلال خضوعه للعملية الجراحية.

بدء توافد بعثات الدول المشاركة فى بطولة أفريقيا لشباب الطائرة اليوم

كشف هانى فكرى مدير البطولة الأفريقية لشباب الكرة الطائرة التى ستسضيفها مصر بدءا من يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة على بدء توافد بعثات الدول المشاركة على مدار اليوم بوصول المغرب والكاميرون تباعا على أن تصل الكونغو الديمقراطية بعد منتصف الليل.