شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحدد مصير ضم أشرف وطاهر لبعثة الأهلي فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر ثنائي الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات القادمة لمعرفة موقفهما من اللحاق بمباراة فريقهما القادمة ضد سيمبا التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والانضمام لقائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى رحلة تنزانيا غدا الجمعة من عدمه.

ويعاني أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر من الإجهاد بعد انتهاء المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية والتي أقمت مؤخرا بقطر، لاسيما وأنهما شاركا في كل مباريات الفريق الأحمر، لذا فضل الجهاز الفني إراحتهما من مباراة المريخ بافتتاح دور المجموعات الإفريقي.

واشتكى أيمن أشرف وطاهر محمد من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الفني عدم ضمهما لقائمة مباراة المريخ الأخيرة، ومنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين.

وسيحسم الاختبار الطبي الذي سيخضع له الثنائي أيمن أشرف وطاهر طاهر موقفهما من مرافقة البعثة الحمراء إلى تنزانيا من عدمه.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني السفر إلى تنزانيا مبكرا من أجل التعود على الأجواء هناك، لاسيما أن المباراة ستقام وسط أجواء مختلفة، لذا يرغب في تعود لاعبيه على هذه الأجواء.

ويستمر غياب علي معلول وصلاح محسن ثنائي الأهلي عن رحلة سفر فريقه إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني معلول من شد في العضلة الخلفية بينما يعاني صلاح محسن من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تسببت في حرمانهما من المشاركة في مباراة فريقه ضد بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية وكذلك المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات الإفريقي.