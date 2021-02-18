شكرا لقرائتكم خبر عن ‏رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور حزء من المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغالي في بطولة إفريقيا.

وتواجد مع رئيس نادي الزمالك، إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وعقد الثنائي جلسة سريعة مع عبد الحليم علي مدير الكرة، للاطمئنان على الفريق قبل السفر للسنغال.‏

وأدى لاعبو الفريق الأبيض الذين شاركوا في مباراة الزمالك والإسماعيلي بالأمس، تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا بشكل طبيعي.

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات قوية تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وحرص باتشيكو على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وطالبهم ببذل أقصى جهدهم في التدريبات، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.