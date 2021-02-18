شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ نادى الأهلى والزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة استاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية.

هل يقام اللقاء بحضور جماهيري؟

يقام اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط، وتشهد الجولة الرابعة بخلاف مواجهة الأهلى والزمالك لقاءات بين كل من الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس.

كيف أنقذ اتحاد اليد المباراة من التأجيل؟

جاء تحديد ملعب مباراة القمة فى ستاد القاهرة بعد حضور هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد إلى مقر وزارة الشباب والرياضة من أجل تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لإنقاذ مباراة القمة من التأجيل فى ظل مطالبة استاد القاهرة الحصول على الموافقة الأمنية بشأن إقامة اللقاء.