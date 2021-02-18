شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. طلائع الجيش يتقدم على القناة بثنائية "شحاتة والفيل" بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد القناة والتي تجمعهما اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، بتقدم الفريق العسكري بهدفين نظيفين،وسجل محمد شحاتة هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 24 بعد استقبال تمريرة أرضية سحرية من محمد ناصف وسددها مباشرة في مرمى القناة.

وكانت الأفضلية لفريق طلائع الجيش على أغلب مجريات الشوط الأول رغم محاولات القناة لتعديل النتيجة ولكن محاوته افتقدت للشراسة الهجومية، قبل أن يعزز علي الفيل تقدم الطلائع بالهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري بثنائية نظيفة.

وحصد لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ، وشهد أخر ظهور له في الدوري تعادل إيجابى مع سموحة بهدف لكل فريق.