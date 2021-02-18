شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف تفاصيل جراحة نجل ونش الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365”، أن نجل محمود الونش مدافع نادي الزمالك، يخضع حاليا لعملية اللوز واللحمية بأحد المستشفيات، حيث حصل الونش على إذن من الجهاز الفني بالتواجد مع نجله خلال خضوعه للعملية الجراحية.
وينتظم محمود الونش فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى فور الاطمئنان على نجله، استعدادا للتواجد ضمن البعثة البيضاء المسافرة إلى السنغال مساء السبت.
وكشف مصدر داخل الفريق ان باتشيكو غير راضي عن أداء بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، بخلاف ظهور عدد من اللاعبين بمستوى ضعيف في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت امس في الجولة الـ 13 للدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
وقال المصدر ان باتشيكو يدرس الدفع بكل من فرجاني ساسي واشرف بن شرقي التشكيل الأساسي لمباراة تونجيث بعد تألقهما في المباريات الأخيرة فيما لم يستقر علي اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التشكيل وان كان الأقرب هو احمد سيد زيزو ومحمود علاء وشيكابالا.