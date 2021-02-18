شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف تفاصيل جراحة نجل ونش الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365”، أن نجل محمود الونش مدافع نادي الزمالك، يخضع حاليا لعملية اللوز واللحمية بأحد المستشفيات، حيث حصل الونش على إذن من الجهاز الفني بالتواجد مع نجله خلال خضوعه للعملية الجراحية.

ويخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني فى الوقت الحالي، لمسحة كورونا ، استعدادا للسفر إلى السنغال بعد غد السبت، لمواجهة تونجيت فى ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وينتظم محمود الونش فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى فور الاطمئنان على نجله، استعدادا للتواجد ضمن البعثة البيضاء المسافرة إلى السنغال مساء السبت.

ونشر محمود حمدي الونش مدافع الزمالك صورة لابنه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثناء تجهيزه لإجراء عملية جراحية، وكتب الونش تعليقا عليها قائلا : ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي.

من ناحية اخري، يجرى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تغييرات في تشكيل الزمالك في مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها 23 فبراير الجارى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وكشف مصدر داخل الفريق ان باتشيكو غير راضي عن أداء بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، بخلاف ظهور عدد من اللاعبين بمستوى ضعيف في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت امس في الجولة الـ 13 للدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر ان باتشيكو يدرس الدفع بكل من فرجاني ساسي واشرف بن شرقي التشكيل الأساسي لمباراة تونجيث بعد تألقهما في المباريات الأخيرة فيما لم يستقر علي اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التشكيل وان كان الأقرب هو احمد سيد زيزو ومحمود علاء وشيكابالا.