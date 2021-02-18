شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الأهلي قبل رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة غدا الجمعة.

وتطير بعثة الأهلي إلي تنزانيا غدا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على نظيره المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني السفر إلى تنزانيا مبكرا من أجل التعود على الأجواء هناك، لاسيما أن المباراة ستقام وسط أجواء مختلفة، لذا يرغب في تعود لاعبيه على هذه الأجواء.