طريق الزمالك بالكأس.. طلائع الجيش يعبر القناة بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا سهلاً على حساب فريق القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السويس" ضمن حسابات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وواصل فريق طلائع الجيش مشواره في بطولة كأس مصر حيث سيواجه في دور ثمن النهائي فريق المصري البورسعيدي بعد فوزه على المنصورة بثلاثية نظيفة.

ويعتبر فريق طلائع الجيش ضمن طريق الزمالك والذي سيبدأ مشواره في البطولة المحلية من خلال مواجهة حرس الحدود.

تفاصيل المباراة:

محمد شحاتة أحرز هدف طلائع الجيش الأول في الدقيقة 23 بعد عرضية رائعة من محمد ناصف من جهة اليسار لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عزز مدافع طلائع الجيش النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني مستغلاً خطأ من حارس القناة أحمد عبد الفتاح.

وواصل فريق طلائع الجيش أهدافه لكن هذه المرة يسجل أحمد نبيل في مرماه ليتذوق فريق القناة الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 85، أحرز مروان حمدي هدف القناة الأول بعد انفراده بمرمى الطلائع ليقلص النتيجة عند (3-1).

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - محمد ناصف - علي الفيل - إسلام جمال - أحمد هاني - بوازس - مصطفى جمال - محمد شحاتة - إبراهيما كونيه - عمرو مرعي - أحمد سمير.

تشكيل القناة: أحمد عبدالفتاح - مصطفى كالوشا - سيد كوناشا - محمد طارق - محمد علي - عبودة ممدوح - عمرو سمير - محمود عقل - علاء البدري - وحيد محسن - علي شوقي.