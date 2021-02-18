عضو تنفيذية الزمالك يعلق على مبادرة طرح قميص ساسي للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن مبادرة طرح قميص الدولي التونسي فرجاني ساسي من أجل المساهمة في تجديد عقده تنم عن إدراك وإحساس جماهير الزمالك.

وكتب السمري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "مبادرة طرح فانلة فرجاني ساسي للشراء مبادرة ومشاركة مجتمعية رائعة وتنم على ان الجماهير المحبة للنادي لديها الاحساس والادراك بما يمر به النادي ماديًا وان التجديد مع ساسي مهدد بسبب الازمة المالية".

وأضاف: "أتمني أن تتحقق هذه المبادرة على ارض الواقع ونضرب المثل الاعلى في ذلك وفي ذات الوقت رسالة قوية منهم لفرجاني نفسه".

وأتم: "حقا تجربة مجتمعية حقيقية لابد ان نخوضها وترجمة للمشاعر وللانتماء والولاء للكيان".

وانتقل ساسي إلى صفوف الزمالك مطلع موسم 18/19 قادمًا من النصر السعودي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.