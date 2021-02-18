أجايي في صراع رباعي للحصول على جائزة الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اسماء المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد نهاية المرحلة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الحساب الرسمي للكاف، الخميس، أن جونيور أجايي لاعب الأهلي تواجد ضمن المرشحين أمام عبد القادر صالحي حارس مرمى مولودية الجزائر والذي تواجد في مباراة الزمالك الأخيرة.

وتواجد في القائمة أيضًا أوكانسي مانديلا لاعب فريق حوريا كوناكري الغيني وموسى ليبوسا لاعب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

وشهدت هذه الجولة تفوق الأهلي بثلاثة أهداف دون رد أمام المريخ السوداني في إطار المجموعة الأولى، في المقابل تعادل الزمالك على أرضه أمام مولودية الجزائر بنتيجة سلبية.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه فريق سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في المقابل يخرج الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي.