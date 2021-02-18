أزمة جديدة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصنداونز الجنوب أفريقي والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الحساب الرسمي لقناة "بي إن سبورتس" عبر "تويتر": "الاتحاد الجزائري لكرة القدم يطالب بتأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز الجنوب أفريقي المقررة بالجزائر في 23 من شهر فبراير بعد رفض السلطات الصحية الجزائرية إقامتها هناك".

وتعتبر هذه الحالة هيّ الثانية في دور المجموعات بعد رفض السلطات المغربية استضافة مباراة الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز حيث تم نقل المباراة للقاهرة قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذاره عن استضافة المباراة.

وكان شباب بلوزداد اقتنص نقطة ثمينة من مازيمبي في الكونغو يوم السبت الماضي بعدما فرض نتيجة التعادل السلبي، في المقابل افتتح بطل جنوب أفريقي مشواره بالفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد.