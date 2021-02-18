سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل رحلة السفر إلى تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:
أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة جاءت سلبية.
وتطير بعثة الأهلي إلي تنزانيا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي على نظيره المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بدوري الأبطال بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، يليه فيتا كلوب الكونغولي بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب.