سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل رحلة السفر إلى تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة جاءت سلبية.

وتطير بعثة الأهلي إلي تنزانيا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على نظيره المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بدوري الأبطال بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، يليه فيتا كلوب الكونغولي بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب.