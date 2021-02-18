مدرب أسوان: عمر رضوان يسير على خطى شناوي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان، أن عمر رضوان حارس مرمى نادي الجنوب يسير على خطى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عبد العال: "عمر رضوان حارس مرمى واعد، يسير على خطى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي انتقل بين الأندية حتى أصبح حارس مرمى الأهلي الأول وممثله في البطولات المحلية والعالمية".

ويعد رضوان من ناشئي النادي الأهلي، انتقل بين أندية الشرقية، الرجاء المطروحي والجونة، قبل أن ينضم إلى أسوان على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري.

ويقدم رضوان مستويات جيدة مع أسوان هذا الموسم، وشارك في 9 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن أسوان يحتل حاليًا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.