مدرب المحلة: الفوز على الزمالك منحنا دافعًا جيدًا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري المصري منح الفريق دوافع جيدة خلال المنافسة.

ونجح المحلة في الفوز على الزمالك في مباراة الجولة الـ11 من بطولة دوري we المصري بنتيجة 2-1.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال عيد: "الفوز على الزمالك أعطي الفريق دفعة جيدة خلال بطولة الدوري، الأداء يتحسن من مباراة لأخرى".

وأضاف: "بدأنا الموسم بشكل جيد، عانينا في الفترة الماضية من الإصابات، وكفريق صاعد نتأثر بغياب أحد لاعبينا في المباريات".

وواصل: "طموحاتنا هذا الموسم هو البقاء في بطولة الدوري، أثق في لاعبي فريقي ثقة عمياء".

جدير بالذكر أن غزل المحلة نجح في الفوز على الإنتاج الحربي أمس الأربعاء بنتيجة 1-0؛ ليحتل المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة.