نتيجة مباراة الشارقة والظفرة في الدوري الاماراتي

تعرف على نتيجة مباراة “الشارقة والظفرة”، في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021، ضمن الجولة 17 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل بث مباشر مباراة “الشارقة والظفرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما تنقل على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وتقام مواجهة الشارقة والظفرة على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، وتنطلق في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت الامارات.

فقد الشارقة صدارة جدول الترتيب في الجولة الماضية، بعدما تعرض للخسارة في كلاسيكو الدوري الاماراتي أمام “العين” بهدفين مقابل هدف واحد.

وتراجع الشارقة إلى المركز الثاني وترك الصدارة لنادي الجزيرة بفارق الأهداف، ويمتلك 36 نقطة في رصيده، جمعها من 16 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 3، وتلقى خسارتين، وسجل لاعبوه 31 هدفًا، ودخل مرماه 16 هدف.

على الجهة المقابلة، يدخل صاحب الأرض “الظفرة” مباراة اليوم دون أن يتذوق طعم الانتصار في 6 مواجهات في الدوري الاماراتي، تعادل في مباراة واحدة، وتلقى 5 هزائم.

ويقبع الظفرة في المركز العاشر بجدول الترتيب وفي رصيده 16 نقطة من 16 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر 8 مرات، وسجل 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 32.

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