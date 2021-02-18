فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الاتحاد والتعاون” في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث مباشر مباراة “الاتحاد والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتقام مواجهة الاتحاد والتعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:55 بتوقيت السعودية، 14:55 بتوقيت مصر، 12:55 بتوقيت جرينتش.

تعادل الاتحاد في الدقائق الأخيرة من مباراته الماضية بالدوري السعودي، وكانت أمام غريمه “أهلي جدة”، لينجو من خسارة مؤكده، وسيسعى اليوم للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد من بوابة “التعاون”.

ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع بجدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن الثالث “الهلال، وجمع العميد 29 نقطة من 18 مباراة، انتصر في 7 مناسبات، وتعادل 8 مرات، وخسر في مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، ودخل مرماه 17.

في المقابل، تراجع نادي التعاون في جدول الترتيب كثيرًا بعدما كان ينافس على الدخول في المربع الذهبي، إثر خسارته في ثلاثة من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري السعودي.

ويقبع التعاون في المركز العاشر، وفي رصيده 25 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 7، وتلقى 5 هزائم، وسجل 18 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

هدف التعاون الأول

هدف التعادل لفريق الاتحاد

..