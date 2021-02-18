كوزمين في حديث خاص لـ “الخليج 365”: هذه حقيقة عرض الهلال السعودي!

أدلى المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، بتصريحات حصرية لموقع “الخليج 365”، كشف من خلالها عن موقفه من تدريب نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكان كوزمين من أبرز الأسماء التي تم ترشيحها لقيادة الهلال، بعد إقالة مواطنه رازفان لوشيسكو، عقب تدهور نتائج الفريق، وتراجع ترتيبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى المركز الثالث، وقبلها الخروج من بطولة كأس الملك.

وقال كوزمين في تصريحات لـ”الخليج 365” “سأكون سعيدًا بالعودة مرة أخرى إلى نادي الهلال، لكن لم يصلني عروض رسمية في الأيام الماضية”.

وأضاف مدرب الهلال السابق “أنا حاليًا في فترة راحة بعد نهاية عقدي مع جيانغسو سونينغ، حيث حصلنا على بطولة الدوري الصيني. لدي بعض العروض، لكن لن أتسرع في اختيار محطتي الجديدة”.

وأنهى بقوله “لدي علاقة جيدة بالمسؤولين في نادي الهلال، أمضيت وقتًا رائعًا هناك، وحققت إنجازات جيدة، أتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة”.

وكان لوشيسكو قد تعرض للإقالة من منصبه، بعد حضوره إلى الهلال صيف عام 2019، قادمًا من باوك اليوناني، حيث قاد الفريق العام الماضي لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا.

وقررت إدارة الهلال إسناد المهمة إلى البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب فريق الشباب تحت 19 عاما، ليقود الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.