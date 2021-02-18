بث مباشر | مشاهدة مباراة تونس ونامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تونس ونامبيا” في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا للشباب “تحت 20 سنة”، المقامة على الأراضي الموريتانية.

ينقل البث المباشر لمباراة “تونس ونامبيا” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي”.

وتقام مواجهة تونس ونامبيا على ملعب الشيخ ولد بيديا بالعاصمة “نواكشوط”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتشهد كأس أمم أفريقيا للشباب 3 مجموعات، ويتواجد منتخب تونس ونامبيا في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو.

وتعادل منتخب تونس في الجولة الأولى أمام “بوركينا فاسو” دون أهداف، ويتطلع اليوم إلى تحقيق الانتصار على نامبيا من أجل وضع قدمًا ونصف في دور ربع النهائي.

في المقابل، تعادل نامبيا هو الآخر مع منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى في الجولة الأولى، ولكن بهدفٍ لكل فريق، وسيسعى اليوم إلى خطف نقطة على أقل تقدير من أجل المحافظة على آماله في بلوغ الدور الموالي قبل مواجهة “بوركينا فاسو” في الجولة الأخيرة.

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