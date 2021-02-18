صحيفة المنتخب المغربية: “علاقة نور الدين أمرابط والنصر تراجعت واللاعب سيرحل قريبًا”

ذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية أن محترف نادي النصر السعودي، نور الدين أمرابط، سيرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، عندما ينتهي عقده.

وأوضحت أن النجم المغربي أدرك منذ أشهر نية النصر في الاستغناء عن خدماته، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأضافت “أمرابط سيكون أول المغادرين لصفوف النصر في الميركاتو الصيفي القادم، في حين سيتم الاحتفاظ بمواطنه عبد الرزاق حمد الله الذي لا يزال مرتبطًا بالنصر حتى 30 يونيو 2022.

وأنهت بقولها “تراجع مستوى أمرابط بشكل ملحوظ خلال منافسات هذا الموسم، وسجل لفريقه حتى الآن هدفين فقط في البطولة السعودية، كما غابت عنه التمريرات الحاسمة التي اعتاد أن يصنع بها الأهداف لزملائه، وهو ما عرضه لكثير من الانتقادات سواء من طرف الإعلام السعودي أو من طرف جماهير النصر”.