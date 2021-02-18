الدوري السعودي | الشهري يصطدم جمهور الهلال قبل مباراة الاتفاق

أعربت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنها لغياب اللاعب صالح الشهري عن مواجهة الفريق اليوم أمام الاتفاق، في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الهلاليون أن صالح الشهري تعرض لظلم كبير من المدرب السابق رازفان لوشيسكو، الذي كان يبعده عن التشكيلة الأساسية، موضحين أن اللاعب كان دائمًا ما يقدم الإضافة عند دخوله من مقاعد البدلاء.

وكان صالح الشهري قد تعرض لإصابة حالت دون إكماله للتدريبات التي جرت مساء أمس الأربعاء، وقال نادي الهلال من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “الشهري شعر بآلام في الجانب الأيسر من البطن استدعت خروجه من التدريبات على أن يخضع للفحص في وقت لاحق”.

ويتواجد الهلال حاليًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي “الوصيف”، و5 نقاط عن المتصدر الشباب، مع مباراة أقل للزعيم.