الميركاتو السعودي | مصدر خاص يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الهلال والاهلي

كشفت مصادر موقع “الخليج 365” حقيقة ما تردد في الساعات الماضية، حول إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ناديي الهلال والاهلي، ينتقل بمقتضاها السوري عمر السومة إلى الفريق الهلالي، ويذهب الفرنسي بافتيمبي جوميز إلى الكتيبة الأهلاوية.

وأوضحت مصادرنا أن هذا الأمر عاري تمامًا من الصحة، ولم يُناقش بين إدارة ناديي الهلال والاهلي، مؤكدة أن عمر السومة بالتحديد سيبقى مع الراقي، ولن ينتقل لأي فريق، لاسيما وأنه كان قد جدد عقده مع النادي إلى 2024 منذ فترة قريبة.

ويتواجد الهلال حاليًا في المركز الثالث بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي “الوصيف”، و5 نقاط عن المتصدر الشباب، مع مباراة أقل للزعيم.

وكان الاهلي قد ضم عمر السومة في صيف 2014، قادمًا من القادسية الكويتي، ونجح اللاعب حتى الآن في تسجيل 174 هدفًا، خلال 199 مباراة رسمية.

فيما حضر جوميز إلى الهلال، في صيف 2018، قادمًا من جالطة سراي التركي، وأحرز 84 هدفًا، خلال 106 مباريات مع الفريق.