بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والقادسية” في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “راشد الدوسري”.

وتقام مواجهة النصر والقادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر، 15:10 بتوقيت جرينتش.

تذوق نادي النصر طعم الخسارة اخيرًا تحت قيادة مدربه الكرواتي “ألين هورفات” في الجولة الماضية من الدوري السعودي، بعدما صمد لإحدى عشر مباراة على التوالي في جميع المسابقات، تخللها فوزه بكأس السوبر السعودي على حساب غريمه الهلال بثلاثية نظيفة.

وجاءت خسارة النصر على يد الشباب، ليتراجع من المركز السادس إلى المرتبة الثامنة بجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الانتصار على القادسية ليخطف مكانه في سلم الترتيب.

ويتواجد نادي القادسية في المركز السابع وبفارق الأهداف عن النصر، حيث يمتلك 25 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و7 تعادلات، بينما خسر في 5 مناسبات.

وحقق نادي القادسية الانتصار في الجولة الماضية على حساب “التعاون”، وذلك بعد تعادله في 5 مباريات متتالية.

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