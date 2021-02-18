دوري أبطال أوروبا | ماذا صرح بيرلو بعد سقوط يوفنتوس أمام بورتو؟

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو أن فريقه منح خصمه هدية على طبق من فضة، بعد الخطأ الفادح الذي تسبب في تسجيل أصحاب الأرض هدفًا، بالدقيقة الأولى من المباراة.

وخسر يوفنتوس أمام مضيفه بورتو البرتغالي، بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “دراجاو”، في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات عقب المباراة: “عندما تستقبل هدفًا بعد دقيقة واحدة فقط، وهو هدف غريب أيضًا، فمن الطبيعي أن يفقد اللاعبون الثقة، خصوصًا ضد فريق يعرف كيف يدافع”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “بورتو حصل على السيناريو الذي أراده. ومع جدول المباريات المزدحم هذا، من الطبيعي ألا يمكنك دائمًا الحفاظ على التركيز والإيقاع الصحيح، لكن لا ينبغي أن يحدث مثل هذا في دور إقصائي بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع صاحب الـ41 عامًا: “حركنا الكرة ببطء شديد، لم نكن أذكياء بما يكفي لإدراك ديناميكية المباراة التي كنا نخوضها، هدفنا كان تنويع اللعب، لكننا لم نفعل ذلك بشكل كافٍ بالشوط الأول، الأمر لم يكن سهلاً أمام فريق يلعب بـ11 لاعبًا خلف الكرة”.

وواصل: “لقد أعددنا بشكل جيد لهذه المباراة، لم يكن هذا هو الموقف الذي أردناه، لكننا سلمناهم هدفًا على طبق من فضة جعل كل شيء أكثر صعوبة”.

واختتم: “لسوء الحظ عانى دي ليخت من تقلص عضلي، كما عانى كيليني من مشكلة في ربلة الساق، وموراتا لم يكن بأفضل أحواله، لكنه شارك لأننا كنا بحاجة إليه، لقد شعر بالإعياء بعد المباراة، ويحتاج الآن للاستلقاء والراحة”.

ويحتاج يوفنتوس إلى الفوز بهدف نظيف فقط على بورتو في مباراة الإياب التي ستقام في الثالث من مارس المقبل في تورينو، لضمان التأهل للدور ربع النهائي.