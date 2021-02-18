ما هو سعر مبابي في السوق بعد الهاتريك الذي سجله أمام برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حددت سعرًا مبدئيًا مقابل الموافقة على التخلي عن خدمات نجم وهداف الفريق، كيليان مبابي.

وأفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن مبابي (22 عامًا) أثبت بما لا يدع مجالًا للشك؛ استحقاقه لأن يكون ضمن الفئة الأولى بعد تألقه في مواجهة برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وتسجيله ثلاثية (هاتريك) في ملعب الفريق الكتالوني “كامب نو”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مستقبل -مبابي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2022- في باريس سان جيرمان، يبقى محل شك في ظل اهتمام عمالقة القارة الأوروبية، مثل ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، بينما ابتعد برشلونة عن السباق بسبب أزمته المالية الطاحنة بعد جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا للتقارير فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان وملاكه القطريين، لن يفرطوا في خدمات النجم الفرنسي بأقل من 200 مليون يورو.

ويراهن باريس سان جيرمان على أن أي ناد ينوي ضم مبابي، سيفكر مرتين لتدبير المبالغ المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، خاصة أن راتب اللاعب الشاب صاحب الـ22 ربيعًا، لن يقل عن 30 مليون يورو سنويًا، ومتوقع له رفقة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، أن يكونا نجما الكرة العالمية بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين تربعا على عرش اللعبة لنحو 15 عامًا.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف موناكو الفرنسي، ثم انتقل بصفة نهائية في صيف 2018، نظير 145 مليون يورو (بحسب موقع ترانسفير ماركت).