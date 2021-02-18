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ما هو سعر مبابي في السوق بعد الهاتريك الذي سجله أمام برشلونة؟

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أحمد حمدي 0 تبليغ

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حددت سعرًا مبدئيًا مقابل الموافقة على التخلي عن خدمات نجم وهداف الفريق، كيليان مبابي.

وأفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن مبابي (22 عامًا) أثبت بما لا يدع مجالًا للشك؛ استحقاقه لأن يكون ضمن الفئة الأولى بعد تألقه في مواجهة الأخيرة في ، وتسجيله ثلاثية (هاتريك) في ملعب الفريق الكتالوني “كامب نو”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مستقبل -مبابي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2022- في باريس سان جيرمان، يبقى محل شك في ظل اهتمام عمالقة القارة الأوروبية، مثل الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزيين، بينما ابتعد برشلونة عن السباق بسبب أزمته المالية الطاحنة بعد جائحة فيروس .

ووفقًا للتقارير فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان وملاكه القطريين، لن يفرطوا في خدمات النجم الفرنسي بأقل من 200 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يحدد سعر قاتل برشلونة مبابي – صور Afp

ويراهن باريس سان جيرمان على أن أي ناد ينوي ضم مبابي، سيفكر مرتين لتدبير المبالغ المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، خاصة أن راتب اللاعب الشاب صاحب الـ22 ربيعًا، لن يقل عن 30 مليون يورو سنويًا، ومتوقع له رفقة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، أن يكونا نجما الكرة العالمية بعد الأرجنتيني ليونيل والبرتغالي اللذين تربعا على عرش اللعبة لنحو 15 عامًا.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف موناكو الفرنسي، ثم انتقل بصفة نهائية في صيف 2018، نظير 145 مليون يورو (بحسب موقع ترانسفير ماركت).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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