بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والريان في كأس قطر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة نصف نهائي كأس قطر بين “السد والريان” في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021.

ينقل البث المباشر لمباراة “السد والريان” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

وتقام مواجهة السد والريان على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وتنطلق في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية وقطر.

تقام بطولة كأس قطر سنويًا بعد نهاية مسابقة الدوري القطري، ويشارك فيها الأندية الأربعة التي تنهي الدوري في المربع الذهبي، وتُلعب من ثلاث مباريات، والتي تبدأ بدور نصف النهائي، حيث يلتقي صاحب المركز الأول مع الرابع، وصاحب المركز الثاني مع الثالث، ويتأهل منهما فريقان إلى المباراة النهائية.

ويشارك نادي “السد” في كأس قطر بصفته بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري، بينما يدخل نادي “الريان” المواجهة بعد احتلاله المركز الرابع.

وتعد مشاركة “الريان” في كأس قطر هي الخامسة له منذ انطلاقة البطولة في عام 2014، في المقابل شارك “السد” في 6 مناسبات سابقة.

وسبق لنادي السد تحقيق لقب كأس قطر مرتين، وكانت الأولى على حساب خصمه اليوم “الريان” في عام 2017، أما الثانية فجاءت على حساب الدحيل في النسخة الأخيرة “2020”.

أما مباراة الطرف الثاني من نصف نهائي كأس قطر، فستجمع صاحب المركز الثاني “الدحيل” مع الثالث “الغرافة”، وتقام المباراة اليوم على نفس الملعب في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

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