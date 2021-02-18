شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يبحث عن عرض خليجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط أحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز، للرحيل عن الفريق السماوي في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وكلف أحمد فتحي حازم الحديدي، مدير أعماله، بالحديث مع أندية سعودية وإماراتية من أجل الرحيل عن بيراميدز بنهاية الموسم عقب انتهاء مشاركة الفريق في الدوري الممتاز والكونفيدرالية الإفريقية.

ويشعر أحمد فتحي بعدم التأقلم مع فريق بيراميدز وعدم التعامل معه باحترافية كما كان الحال في الأهلي، لذا قرر الرحيل وخوض تجربة احتراف خارجية في الخليج.