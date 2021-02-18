شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ملف تجديد فرجاني ساسي عقب رحلة السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، حسم ملف التجديد للتونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق، عقب العودة من مواجهة تونجيت، بطل السنغال في منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقررة الثلاثاء المقبل.

واعلنت اللجنة المؤقتة أن التجديد لساسي على رأس آولويات اللجنة وأن انفراجة حدثت في المفاوضات في ظل إبداء اللاعب مرونة على التفاوض على مدة التعاقد والمقابل المادى وسبق وعرض الزمالك 1.6 مليون يورو للتجديد للاعب موسما واحدا، فيما طلب اللاعب 2.1 مليون يورو في الموسم وتوقيع عقد لمدة 3 مواسم.