شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قبولة اعتذار «أون سبورت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، قبول اعتذار قناة «أون تايم سبورت» بعد الأزمة الأخيرة خلال عرض تقرير على القناة يتضمن تاريخ مواجهات الناديين.

ووفقا لعلاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي، قبلت الإدارة الاعتذار بعد استعادة حق النادي سواء من خلال البيان الصادر من القناة أو محاسبة كل مخطىء.

وقال: «تم غلق ملف الأزمة نهائيا بعدما تلقينا وعدا بعدم تكراره ومحاسبة المخطىء بما يتناسب مع الخطأ».

وكشف المتحدث الرسمي، أن الادارة درست صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد مباراة الزمالك نظرا للمستوى البدني والفني الطيب رغم الخسارة، لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار بهذا المستوىي، خصوصا بعد وعد على أبوجريشة المشرف على الفريق، بصرف مكافاة اجادة للاعبين بصرف النظر عن النتيجة، إلا أن اللاعبون رفضوا وأكدوا حرصهم على إخراج الفريق من الوضع الصعب والعودة لمكانته الطبيعية.