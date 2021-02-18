شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحسم مشاركة أجايي أمام سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، موقف النيجيري جونيور أجايي، من المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر موسيماني مدرب القلعة الحمراء على استمرار الجناح النيجيري جونيور أجايي في التشكيل الأساسى خلال مواجهة سيمبا التنزاني، وذلك من أجل تعويض غياب حسين الشحات، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب استمرار إيقافه.

كان الأهلي قد فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.