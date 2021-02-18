شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسماعيلي لـ «المصري اليوم»: «البنا» منح لاعبو الزمالك حرية ضرب لاعبينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: أن ما يحدث للإسماعيلي من ظلم واضح، بسبب عدم وجود ظهر للفريق إعلاميا مثلما يحدث مع الأندية الأخرى، لذا تضمنت الشكوى بتحقيق العدالة بين جميع الأندية فقط وليس مجاملة الدراويش.

وقال إن هناك بعض الأندية تقلب الدنيا رأسا على عقب في حالة تعرض فريقها للظلم ولا تهدأ إلا بعد استعادة حقوقها وهو ما لا يحدث في الإسماعيلي وأصبحت نقاطه مهدرة على يد الحكام.

ووفقًا لعلاء وحيد، كال محمود البنا، في إدارتة لمباراة الإسماعيلي أمام الزمالك مساء أمس، بمكيالين وتسبب في هزيمة الدراويش بشكل واضح.

وأوضح: «عندما تعدى شيكابالا على لاعب الإسماعيلي دون كرة لم يحصل على طرد أو إنذار على أقل تقدير، وطارق حامد الذي احتج كثيرا على الحكم في جميع قراراتة لم يطرد، وعند مطالبة حسين السيد بالحماية من الضرب يتم طرده».

وتابع: «البنا من أفضل الحكام ولكن لم يكن موفق هذا الموسم مع الإسماعيلي، لذا طالبنا باستبعاده من إدارة مبارياتنا، بعدما منح لاعبي الزمالك الحرية في ضرب لاعبينا، بينما كان صارما مع لاعبي الإسماعيلي بالانذارات والطرد».

وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد محمود البنا حكم مباراة الفريق أمام الزمالك والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

وتضمنت الشكوى أن البناء ساهم في فوز الزمالك بشكل واضح، عندما قام بتحجيم لاعبي الإسماعيلي في الملعب ومنحهم إنذارات وطرد دون مبرر، فضلا عن عدم حماية لاعبية من الخشونة الزائدة من المنافس والتى أدت لإصابة 5 لاعبين من الفريق.