شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفاضل بين «كشري» و«جلال» لخلافة محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن التوفيق غاب بشكل كبير عن الفريق خلال الفترة الماضية، رغم الجهد الكبير الذي بذله المدرب، محمد يوسف، قبل رحيله.

وقال «نصار»، في تصريحات إذاعية: «حرصنا على تقييم الموقف ونتائج الفريق، ووجدنا أنها لا تتناسب مع الصفقات التي تم التعاقد معها في بداية الموسم».

وأضاف: «البنك الأهلي تعادل في 7 مباريات وتلقى 5 هزائم، ولذلك قررنا إجراء تعديلات في القيادة الفنية، ورحل جهاز (يوسف) بالكامل».

وتابع: «فضلنا رحيل (يوسف) في هذا التوقيت، حيث لدينا متسع من الوقت قبل المواجهة القادمة أمام أسوان يوم 28 فبراير الجاري، وكشف عن الأسماء المرشحة مثل أحمد كشري وخالد جلال لتولي القيادة الفنية للفريق، بالإضافة إلى أسماء أخرى، وسوف نعلن عن المدرب الجديد يوم السبت المقبل».