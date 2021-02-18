شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يهدد عرش محمد شريف في المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايدت حالة القلق التي يعيشها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد نجاح والتر بواليا، مهاجم الأحمر، في فك نحسه بتسجيله هدفًا في مرمى المريخ السودانى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويخشى شريف من اعتماد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، بشكل أكبر على بواليا، ما يصعب من فرصة مشاركته في المباريات ويعرضه للجلوس لفترات طويلة على دكة البدلاء.

ويفكر شريف في حل للإشكالية التي يمر بها لرغبته في الاحتفاظ بمكانة في المنتخب الوطنى الذي يدخل معسكر في مارس المقبل لاستئناف مبارياته بالتصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية.