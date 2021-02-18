شكرا لقرائتكم خبر عن «البنا» لم يحمنا من خشونة الزمالك.. الإسماعيلي يكشف تفاصيل شكواه ضد 5 حكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي التقدم بشكوى رسمية ضد محمود البنا، حكم مباراة الفريق أمام الزمالك، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

وتضمنت الشكوى أن «البنا ساهم في فوز الزمالك بشكل واضح، عندما قام بتحجيم لاعبي الإسماعيلي في الملعب ومنحهم إنذارات وطردًا دون مبرر»، فضلا عن عدم حماية اللاعبين من الخشونة الزائدة من المنافس والتى أدت لإصابة 5 لاعبين من الفريق».

وقال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «المتسبب الوحيد في وضع الإسماعيلي الصعب ودخوله دوامة الفرق المهددة بالهبوط هم الحكام، بعدما تسببوا في ضياع 10 نقاط بسبب قراراتهم الخاطئة».

وتابع: «تقدمنا باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك، وحددنا في الشكوى 5 حكام تسببوا في الوضع المؤسف للدراويش، في مقدمتهم محمود البنا بجانب الحكم محمود سامي، حكم مباراة البنك الأهلى، وأحمد حمدي، حكم مباراة المقاصة، ومحمد الصباحي، حكم مباراة بيراميدز، ومحمد يوسف، حكم مباراة الجونة».