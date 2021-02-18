شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني: نجومنا يحتاجون إلى «قيلولة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏أبدى لاعب الهلال وقائده سابقاً ياسر القحطاني وجهة نظره في ما يحدث للهلال من انخفاض في المستوى وترد في النتائج، وقال: «‏بعد الهدوء، لدي ‏وجهة نظر خاصة قد يقبلها البعض وقد يختلف معها الآخر، هلالنا بخير، ما يحدث أمر طبيعي لأي فريق في العالم يصل إلى القمة ويحقق ما عجز عنه الآخرون من أجيال سبقته في النادي نفسه وليس فقط بالنسبه للأندية الأخرى»، وأضاف: «نجوم الهلال وعلى مدى موسمين متتاليين تقريباً ضحوا وحاربوا واجتهدوا وقدموا الغالي والنفيس من أجل إسعاد جماهيرهم وحققوا ما عجز عنه غيرهم وتوجوا مجهوداتهم بثلاثية تاريخية نتيجة ومستوى وحصد نجومهم جميع الجوائز، وما قدمه هؤلاء الأبطال مدعاة للفخر،‏ والآن ما يحدث لنجومنا من كثرة الإصابات الجماعية وتراجع في المستوى هو ضريبة المجهود الخرافي الذي قدموه في السنتين ونصف السابقة، ‏وأزعم بأن كل من لعب كرة القدم يفهم كلامي جيداً، فنجومنا يحتاجون إلى (قيلولة) ولو كان ثمنها كأس سوبر وتنازلا عن صدارة الدوري».

