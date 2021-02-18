شكرا لقرائتكم خبر عن باخشوين والسوادي.. الصعايدة وصلوا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دوماً ما تكون هناك «قفشات» خاصة لكل لاعبي كرة القدم في العالم، فبعيداً عن صخب الـ90 دقيقة والركض والصراع داخل المستطيل الأخضر هناك «ضحك ووناسة» وغيرها من الأمور التي يعيشها البشر ضمن يومياتهم الحياتية.

بث لاعب فريق الوحدة الكابتن سلطان السوادي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بمعية زميله قائد الفريق الدولي السابق الكابتن وليد باخشوين وهما يغيران نمط الحياة، بارتدائهما الزي الرسمي المعروف عند الشعب المصري وتحديداً أهل «الصعيد»، إذ لاقت الصورة إعجاب الجميع وبعضهم توجه لـ«الطقطقة» المعتادة بين اللاعبين والجماهير، وعلق أحدهم عبر تويتر على صورة الزي «الصعيدي» قائلاً: «السوادي وباخشوين.. الصعايدة وصلوا».