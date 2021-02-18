شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمباتنزاني .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه على هامش تحضيرات الفريق الأحمر لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم غدا فريق الأهلي تحضيراته قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يعكف الجهاز الفني خلال التدريبات التي تسبق المباراة على تجهيز خطة اللعب التي سيعتمد عليها في موقعة الثلاثاء بعد دراسة المنافس جيدا والوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوفه.

وسيطر لاعبو الأهلي على التشكيلة المثالية للجولة الأولى بدور المجموعات الإفريقي بعد التألق بمباراة المريخ السوداني والفوز بثلاثية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات.

ووجه موسيماني عدة تحذيرات لاعبيه من الأخطأء الفنية خشية حدوثها في مباراة تنزانيا، لاسيما أن الفريق التنزاني من أقوى المنافسين للأهلي على خطف بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، لذا يركز على تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بعدم ترك المساحات أمام فريق سيمبا لاسيما أنهم يمتازون بالسرعات وإجادة اللعب في المساحات الخالية، وكذلك تحذيرهم من الاحتفاظ بالكرة وضرورة نقل الكرة من لمسة واحدة، كما طالبهم بالحذر الشديد من الثقة الزائدة أمام بطل تنزانيا، وكذلك بضرورة التمركز الجيد والترابط بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب.

وفضل موسيماني السفر إلى تنزانيا مبكرا من أجل التعود على الأجواء هناك، لاسيما أن المباراة ستقام وسط أجواء مختلفة، لذا يرغب في تعود لاعبيه على هذه الأجواء.