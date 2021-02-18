شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى: اهتمام المصريين بمستر أولمبيا زاد من إصرارى على الفوز بالبطولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ بيج رامى (Big Ramy)، الحاصل على المركز الأول ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، خلال حفل استقباله بنادى إيرو سبورت الرياضى التابع لوزارة الطيران المدنى، عن حلمه بالوصول المسابقة للشرق الأوسط ومصر تحديدا.

وتابع قائلاً خلال كلمته بالحفل: "اشتغلت على نفسى بشكل كبير"، مطالباً الشباب بالعمل بجد وإخلاص، معبراً عن سعادته بالحفاوة الكبيرة التى وجدها بعد فوزه بالبطولة، مشيرا إلى إنه تابع اهتمام المصريين بمتابعة البطولة ما زاد من حجم إصراره على الفوز وبذل أقصى جهد لإسعاد المصريين.

واستضاف نادى إيرو سبورت، اليوم الخميس، البطل المصرى ممدوح السبيعى بطل مستر أوليمبيا والشهير بببج رامى، للقيام بجولة داخل النادى يلتقى فيها عدد من الأعضاء وأسرهم وعدد من لاعبي الفرق الرياضية بالنادي من مختلف الألعاب والأعمار السنية. ومن جانبه، قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إن زيارة البطل المصرى بيج رامى لمقر نادى إيرو سبورت تأتى فى إطار تشجيع النشء من صغار اللاعبين بالنادى على اتخاذ الأبطال الذين رفعوا اسم بلدهم عاليا مثل البطل المصري بيج رامى قدوة ومثل أعلى فى ممارسة الرياضة. وأضاف: "و أيضًا من أجل التعرف على البطل المصرى عن قرب وتحفيز براعم الرياضيين بالنادى للالتزام بالممارسات الرياضية السليمة بدنيا وفنيا وروحيا والتغلب على الصعوبات والتحديات التى تواجههم فى مسيرتهم الرياضية من أجل تحقيق طموحاتهم وتمثيل ناديهم ووطنهم فى المحافل الرياضية الدولية خاصة وأن نادى إيرو سبورت بفرعيه أ و ب يمتلك من التجهيزات الرياضية والفنية والبنية التحتية من ملاعب وصالات تدريب ولياقة بدنية ومعدات رياضية على أعلى مستوى مما يجعل نادي إيروسبورت يتبوأ مكانته بين الأندية الرياضية الكبرى فى مصر".

وكانت شركة "مصر للطيران"، قد وقعت بروتوكول رعاية لـ بيج رامي الحاصل على المركز لأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام، وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمى.

وأكدت مصر للطيران، إن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والاصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به، وأن رعاية الشركة لأبطال مصر العالميين هو من منطلق اهتمامها كشركة وطنية برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.







