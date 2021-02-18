شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: موسيماني دمه خفيف لكن داخل الملعب مبيعملش حساب لحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، لديه الكثير من المزايا أبرزها قدرته على لم لاعبي الفريق الأحمر حوله، وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم":موسيماني دمه خفيف وبيعرف يهزر وهذا موجود في الأفارقة، وبيقدروا يلموا الفريق حولهم ولكن داخل الملعب ما بيعملش حساب لحد.

وعن التجديد لفرجاني ساسي قال عبد العزيز: يجب أن يجدد الزمالك لساسي، وأعرف أن هناك صعوبة في التجديد بسبب المبالغ المطلوبة، وكإدارة الزمالك أنت شغلتك أن توفر الموارد المالية التى يمكن الحفاظ بها على الفريق الحالي، لأنه إذا رحل لاعب أو ثلاثة منها الأمور ستختلف.

أضاف: ساسي لازم يجي على نفسه شوية لتقريب الأمور ويجب على الإدارة أن تحافظ على الهيكل الأساسي، عندما تبحث عن لاعب بحجم ساسي الأن سيكون التصنيف بعيد جداً، يجب أن تحافظ على القوام الحالي لسنتين على الأقل لتبني عليهم.

زاد: الزمالك ليس لديه نواقص في جميع المراكز باستثناء الهجوم فقط، وكانت لديك البدائل بعمر السعيد أو أسامة فيصل لكنك فرطت فيها، ليس لديك مهاجم تبني عليه الهجمة لأن اللاعبين يتحركون على الأطراف.

واصل: ألوم على باتشيكو في الاعتماد على زيزو كظهير أيمن في وجود حازم إمام، وليس بالضرورة أن تلعب بالـ 18 لاعب لأنهم كلهم في مستوى جيد، وتغيير مراكز اللاعبين من أجل مشاركتهم فقط يجعلهم يظهرون بمظهر غير جسد، مثل ما حدث مع إمام عاشور، ويجب أن يكون هناك حلولاً كثيرة على الدكة.

استكمل: أوباما من اللاعبين المهمين في الزمالك، وعندما تتحدث معه تشعر أنك تتكلم مع طفل قلبه أبيض، وهو أفضل لاعب في مركز 10 بيتحرك في مصر لأنه أساسا مهاجم، ولكن حذرته من أن المدربين يرونه مستهتر لأنه يريد إخراج أفضل شئ في التفاصيل السهلة جداً.

اختتم: في أفريقيا لا أريد أن تقلق الجماهير على الفريق، خضنا مباراة واحدة فقط، وواجهنا سوء توفيق بالإضافة لسوء توظيف بعض اللاعبين، ومازلنا بعيدين جداً عن الحديث حول التأهل، والزمالك لديه أٌوى فريق في مصر وأفريقيا.